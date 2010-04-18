Тольятти Новости

|1 мар 2014
|Разное: Налоговая служба Тольятти проводит дни открытых дверей [TLTnews.net]
Межрайонная Инспекция ФНС России 19 по Самарской области сообщает, что в рамках кампании по декларированию доходов, ...
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|1 мар 2014
|Разное: В Тольятти наметили пути развития событийного туризма [Комсомольская правда]
В Тольятти создан совет событийного туризма. На минувшей неделе состоялось первое его заседание. Эта организация должна ...
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|1 мар 2014
|Разное: Сегодня Всемирный день кошек [Информационный портал Тольятти]
1 марта отмечается Всемирный день кошек. Праздник провозглашен Московским музеем кошек и проводится при поддержке ООН с ...
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|1 мар 2014
|Разное: Тольятти готовится к встрече масленицы [TLTnews.net]
Завтра, 2 марта, в Тольятти пройдут широкие масленичные гуляния, ... площади у ДК Тольятти и на площади микрорайона Поволжский.
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|1 мар 2014
|Разное: В Тольятти организовали совет по событийному туризму ... [TLT.ru]
В губернии создано автономное некоммерческое образование [Совет событийного туризма Самарской областиk. Организационное ...
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|1 мар 2014
|Разное: Тольяттинский лес станет собственностью города [TLT.ru]
[Все затраты, как только мы получим право собственности на данные земельные участки лягут на бюджет Тольятти. В прошлом году ...+БольшеМеньше
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|1 мар 2014
|Разное: Около тысячи человек выйдут на старт лыжного марафона в ... [РИА Новости]
Тольяттинский лыжный марафон традиционно проходит в первые выходные марта. Впервые марафон прошел в 1987 году и собрал ...
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|1 мар 2014
|Разное: В Тольятти оштрафуют руководство трех учебных заведений [TLTnews.net]
Три учебных заведения Тольятти Тольяттинский социально-педагогический колледж, Тольяттинский социально-экономический ...
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|1 мар 2014
|Разное: В Тольятти насчитали 9 "резиновых" адресов [Mangazia]
В мэрии городского округа Тольятти прошло заседание Антитеррористической комиссии под председательством вице-мэра Алексея ...
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|11 фев 2014
|Разное: Первыми в ОЭЗ Тольятти начнут работу в этом году компании ... [Портал города Самара SamRU.ru]
Также продолжается работа по привлечению новых инвесторов в ОЭЗ [Тольяттиk. По плану в 2014 году ожидается привлечь не менее ...+БольшеМеньше
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|11 фев 2014
|Разное: Более 160 волонтеров Самарской области отправились в Сочи ... [Информационный портал Тольятти]
Всего на XXII Зимних Олимпийских Играх 2014 года в Сочи будут работать 25 тысяч волонтеров, более 160 человек из них ...
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|11 фев 2014
|Разное: В Тольятти субсидии по возмещению затрат на утилизацию ТБО ... [TLT.ru]
Тольятти от 1 апреля 2009 года 711-п/11 (в ред. постановлений от 26 апреля 2010 года 1077-п/1, от 8 декабря 2010 года 3602-п/1 ...+БольшеМеньше
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|11 фев 2014
|Разное: Спектакль театра "Колесо" с синхронным переводом на ... [Информационный портал Тольятти]
... реальности и фантастики, серьезного и смешного, лирики и юмора и, конечно, найдет свою аудиторию среди зрителей Тольятти.+БольшеМеньше
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|11 фев 2014
|Разное: Олег Пономарев: Я не знаю, чего нельзя сделать в Тольятти [TLT.ru]
Не все этого хотят, но сделать такое в Тольятти можно. Это не проблема. Вообще минус заграничной практики состоит в том, что у тех, ...
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|11 фев 2014
|Разное: Путешествие Пингвина из Тольятти в Санкт-Петербург и ... [Информационный портал Тольятти]
Пингвин без приключений, как известно, не Пингвин. Я уже обмолвился, что намерен двинуть на редкое шоу единственный зимний ...
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